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"Ты для меня малыш": соперник Ломаченко показал мышцы и обратился к украинцу (фото)

11:28, 24 июля 2020
Бокс
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Лопес готовится к бою с Ломаченко, который запланирован на октябрь / фото boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес обратился к своему следующему сопернику - украинскому обладателю поясов по версиям WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко.

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Фото с подписью боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Киска, я работаю в зале. Для меня ты малыш. Я поцелую тебя в лоб, Василий Ломаченко", - написал Лопес.

Напомним, изначально бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, однако из-за COVID-19 его пришлось перенести. В настоящий момент базовая дата для проведения поединка - 3 октября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

фото instagram.com/teofimolopez

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый экс-чемпион включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира.

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