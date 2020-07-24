"Ты для меня малыш": соперник Ломаченко показал мышцы и обратился к украинцу (фото)

Боксер показал, что активно готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес обратился к своему следующему сопернику - украинскому обладателю поясов по версиям WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко.

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Фото с подписью боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Киска, я работаю в зале. Для меня ты малыш. Я поцелую тебя в лоб, Василий Ломаченко", - написал Лопес.

Напомним, изначально бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, однако из-за COVID-19 его пришлось перенести. В настоящий момент базовая дата для проведения поединка - 3 октября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый экс-чемпион включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира.

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