Ломаченко заблокировал украинского боксера в сети из-за насмешки над призывом рисовать кресты

Василию Ломаченко не понравилась реакция Ивана Редкача на религиозную публикацию.

Чемпион мира Василий Ломаченко заблокировал украинского боксера Ивана Редкача в социальной сети Instagram.

Об этом сообщил Редкач.

Это произошло после того, как Ломаченко обратился к православным христианам с призывом рисовать кресты на дверях, а затем извинился за "фейковую информацию". Редкач высмеял совет Ломаченко.

"Я считаю, что Василий погорячился с крестами оливковыми на дверях. Бывает. Ну, а с другой стороны, это его выбор, и нашлись те, которые побежали это делать, и нашлись такие, как я, кто посмеялся.

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Заблокировал меня Ломаченко - это его выбор, это его право. Кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому-то проще испариться, исчезнуть. И это право и выбор каждого, которые тоже нужно уважать", - написал Редкач.

"Сарказм и юмор для многих - это вообще загадка и необъяснимые понятия, это не моя проблема", - добавил боксер.

Редкач также отметил, что в бою между Ломаченко и Теофимо Лопесом будет болеть за американца:

"Я куплю билет на Теофимо Лопеса и поставлю деньги на него. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее, и в моем выборе нет ничего антипатриотичного, а тем более - сепаратизма. Это мой выбор".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Редкач покрасил волосы в цвета украинского флага.