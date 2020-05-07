В России заявили о готовности предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Президент Федерации бокса России заявил, что украинские боксеры - "достойные люди".

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности инициировать предоставление российского гражданства украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Об этом Кремлев сказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает", - сказал Кремлев.

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Он выразил мнение, что в Украине есть "десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения":

"Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек. В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу".

"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", - резюмировал Кремлев.

Напомним, 7 мая Усик и Ломаченко были внесены в базу "Миротворца". Ранее боксеры снялись в документальном фильме российского монастыря о вере, в котором Ломаченко назвал украинцев и россиян "единым народом", а также заявил, что у него "не укладывается в голове", что Россия может воевать с Украиной.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик и Ломаченко также поздравляли с Пасхой в компании российских артистов и священников.