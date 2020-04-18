Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой в компании российских артистов и священников (видео)
22:18, 18 апреля 2020Бокс
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Украинские боксеры прочитали стихи и поздравили православных христиан с праздником.
Василий Ломаченко и Александр Усик / фото: instagram.com/usykaa
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили православных христиан с Пасхой.
Видео Ломаченко опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
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Усик и Ломаченко приняли участие в поздравительном ролике вместе с российскими актерами Андреем Мерзликиным, Аленой Горенко, певцом Василием Вакуленко, более известным как Баста, белорусским актером Андреем Свиридовым, автором стихов Георгием, а также российским иереем Андреем Долгополовым и митрополитом УПЦ Московского патриархата Лукой.
Свои строчки стихов и поздравления участники ролика снимали по отдельности.
"Христос Воскрес!", - подписал видео Ломаченко.
Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко извинился перед православными за фейковую информацию.
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