Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой в компании российских артистов и священников (видео)

Украинские боксеры прочитали стихи и поздравили православных христиан с праздником.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили православных христиан с Пасхой.

Видео Ломаченко опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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Усик и Ломаченко приняли участие в поздравительном ролике вместе с российскими актерами Андреем Мерзликиным, Аленой Горенко, певцом Василием Вакуленко, более известным как Баста, белорусским актером Андреем Свиридовым, автором стихов Георгием, а также российским иереем Андреем Долгополовым и митрополитом УПЦ Московского патриархата Лукой.

Свои строчки стихов и поздравления участники ролика снимали по отдельности.

"Христос Воскрес!", - подписал видео Ломаченко.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко извинился перед православными за фейковую информацию.