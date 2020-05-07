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Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца"

14:35, 07 мая 2020
Бокс
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Ломаченко и Усик активно рассуждают на тему политики / фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец" включил в свою базу украинских звезд бокса Александра Усика и Василия Ломаченко.

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"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины", - сказано в заявлении организации.

В профилях боксеров указаны подробности их действий, которые могли нанести вред Украине. В частности, отмечается участие в съемках российского фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!". В нем спортсмены весьма неоднозначно рассуждали на тему отношений с Россией.

Кроме того, упоминается поздравление от боксеров с Пасхой в компании российских артистов и священников, а также ряд других спорных заявлений за последнее время.

Профиль Усика на сайте "Миротворец".

myrotvorets.center

Профиль Ломаченко на сайте "Миротворец".

myrotvorets.center

Как сообщал УНИАН, в скандальном фильме Усик объяснил, почему не перестанет дружить с россиянами.

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