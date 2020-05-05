Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о вере (видео)

Украинские боксеры рассказали о своей вере и дружбе с россиянами.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскресе".

Фильм представлен российским монастырем "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" совместно с Киевско-Печерской лаврой и опубликован на YouTube-канале "Корсуньская пустынь".

В фильме также снялись два российских спортсмена: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Также в съемках принял участие митрополит УПЦ МП Онуфрий и другие священнослужители.

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!", - говорится в описании к фильму.

В этом фильме Ломаченко сказал, что Россия и Украина для него всегда были "единым народом", а также о том, что "у него не укладывается в голове", что Россия воюет с Украиной. Усик заявил, что не перестанет дружить с кем-то из Москвы из-за того, что "кто-то делит портфели".

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко и Усик поздравили православных христиан с Пасхой в компании российских артистов.