Боксеры, которые являются между собой кумовьями, поразвлекались за компьютером.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместный досуг за компьютерной игрой - Tekken 6.

Видеоролик выставил Ломаченко в своем Instagram.

Суть игры в том, что ты выбираешь себе персонажа и выходишь сражаться против соперника. Более искусным в управлении джойстиком оказался 33-летний Ломаченко, который праздновал победу, "побив" Усика.

"Новая легенда. Вот ты и попался! Выясняем с Александром Усиком, кто круче независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток", - напечатал текст Василий возле видео в своем профиле.

Недавно сообщалось о том, что украинские боксеры будут героями нового симулятора-компьютерной игры eSports Boxing Club.

Напомним, что боксеры являются кумовьями между собой, так как Усик крестил сына Ломаченко, а Василий в свою очередь стал крестным отцом для сына Александра.

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Автор: Будрин Артем