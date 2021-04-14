Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместный досуг за компьютерной игрой - Tekken 6.
Видеоролик выставил Ломаченко в своем Instagram.
Суть игры в том, что ты выбираешь себе персонажа и выходишь сражаться против соперника. Более искусным в управлении джойстиком оказался 33-летний Ломаченко, который праздновал победу, "побив" Усика.
"Новая легенда. Вот ты и попался! Выясняем с Александром Усиком, кто круче независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток", - напечатал текст Василий возле видео в своем профиле.
Недавно сообщалось о том, что украинские боксеры будут героями нового симулятора-компьютерной игры eSports Boxing Club.
Напомним, что боксеры являются кумовьями между собой, так как Усик крестил сына Ломаченко, а Василий в свою очередь стал крестным отцом для сына Александра.
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