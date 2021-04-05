Кроме украинцев, в симуляторе будет еще 65 различных боксеров.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко будут героями симулятора - новой компьютерной игры eSports Boxing Club.

Об этом сообщает Youtube-канал ESBC Game.

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eSports Boxing Club - это новый продукт на рынке компьютерных игр от компании Steel City Interactive. Геймеры и любители видеоигр смогут выбрать любого из 65 предложенных боксеров. Среди них Александр Усик, Василий Ломаченко, Джо Джойс, Хорхе Линарес, Теренс Кроуфорд, Рой Джонс-младший и другие.

В режиме карьеры можно "прокачивать" навыки своего боксера, осваивать с ним новые приемы, участвовать в боях и уничтожать соперников. Разработчики предусмотрели опцию подписывать контракт с промоутерами, а также нанимать боксеру тренерский штаб.

Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода будет объявлена позже.

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Автор: Будрин Артем