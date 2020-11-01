Экс-чемпион мира Карл Фроч не поставил бы Александра Усика в тройку лучших супертяжеловесов.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, ТВ-эксперт Карл Фроч высказал свое мнение о перспективах украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Слова Фроча приводит skysports.com.

"Могу ли я после этого боя утверждать, что Усик может находиться в одной компании с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри или хотя бы Деонтеем Уайлдером? Я не уверен в этом", - сказал Фроч.

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"Я думаю, что против Энтони Джошуа у него возникнут проблемы из-за скорости и давления британца, а также из-за комбинации ударов. Более солидный и молодой тяжеловес, чем Чисора, как Джошуа, будет наносить более эффективные удары. Я не поставил бы Усика в тройку лучших супертяжей мира", - добавил британец.

Он выразил мнение, что Усик не станет чемпионом в супертяжах:

"Усик - хороший боец, техничный. Но я бы точно не поставил дом на то, что он станет наследником престола в супертяжелом весе. Я убедился в этом в бою против Чисоры. Его можно победить".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Поединок против Дерека Чисоры стал для Александра Усика вторым в супертяжелом весе. Он официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа будет защищать титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против Кубрата Пулева 12 декабря.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать бой не удалось. Теперь 5 декабря Фьюри проведет поединок против другого соперника.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам. Он заявил, что британцы могут подраться только при одном условии.

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Автор: Антон Дударь