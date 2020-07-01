Следующий соперник Усика отправил украинцу грозное послание (фото)

Британский боксер уверен в своем успехе в предстоящем бою.

Британский боксер Дерек Чисора, который будет следующим соперником Александра Усика, отправил украинцу короткое послание.

Чисора разместил пост, посвященный поединку, на своей странице в Instagram.

Британец опубликовал кадр одного из своих поединков, а также оставил подпись: "Пощады не будет. #УсикЧисора, #войнаЧисора".

Напомним, бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Чисора назвал Усика одним из трех лучших боксеров мира.

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