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Следующий соперник Усика отправил украинцу грозное послание (фото)

13:38, 01 июля 2020
Бокс
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Чисора не сомневается, что победит Усика / фото boxingscene.com

Чисора разместил пост, посвященный поединку, на своей странице в Instagram.

Британец опубликовал кадр одного из своих поединков, а также оставил подпись: "Пощады не будет. #УсикЧисора, #войнаЧисора".

instagram.com/derekwarchisora

Напомним, бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Чисора назвал Усика одним из трех лучших боксеров мира.

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