Следующий соперник Усика отправил украинцу грозное послание (фото)
13:38, 01 июля 2020Бокс
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Британский боксер уверен в своем успехе в предстоящем бою.
Чисора не сомневается, что победит Усика / фото boxingscene.com
Британский боксер Дерек Чисора, который будет следующим соперником Александра Усика, отправил украинцу короткое послание.
Чисора разместил пост, посвященный поединку, на своей странице в Instagram.
Британец опубликовал кадр одного из своих поединков, а также оставил подпись: "Пощады не будет. #УсикЧисора, #войнаЧисора".
instagram.com/derekwarchisora
Напомним, бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что Чисора назвал Усика одним из трех лучших боксеров мира.
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