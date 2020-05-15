Бой Усик - Чисора не состоится в первый месяц после выхода бокса из карантина

Промоутер Эдди Хирн отметил, что пока не утверждено даже место проведения поединка.

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой не состоится в первый месяц после выхода бокса из карантина на фоне пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в комментарии Sky Sports.

"Нам надо будет немного подождать. Бой не будет организован в первые четыре недели после карантина", - заявил Хирн.

Промоутер также подчеркнул, что поединок с участием украинца может пройти за пределами Великобритании:

"Я общался с представителем Усика Александром Красюком. Мы ищем альтернативные варианты для проведения боя. Сейчас многие страны хотят вернуть большой спорт и показать миру, что открыты для бизнеса. Это относится и к таким поединкам, как Усик против Чисоры".

Ожидается, что первые бои без болельщиков будут организованы уже в июле.

Напомним, бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что поединок Усика и Чисоры может состояться в Азии.