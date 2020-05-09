"Ты что, Кадыров?": украинский борец вызвал Усика на бой без правил (видео)

Богдан Грицай решил выступить в роли "диванного эксперта" из видео боксера.

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику.

Читайте также"Они любят Украину": экс-чемпионка мира Шатерникова вступилась за Ломаченко и Усика

Видео с обращением к звезде ринга Грицай опубликовал на своем канале в YouTube.

Борец решил отреагировать на видео Усика, где он отправляет в нокаут "диванного эксперта", который его критикует.

"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком.

Я не знаю, Усик, к чему тебя готовят твои кураторы. Но ты должен понять, насколько опасными являются бои без каких-либо правил, которые ты так пытаешься продвинуть. Чьего благословения ты ждешь? От ФСБ? Теперь ты решил угрожать гражданам? Но украинское общество привыкло давать достойный отпор. Вот я и реагирую, как часть украинского общества", - заявил Грицай.

Борец вызвал Усика на бой без правил, а также назвал ролики боксера "ватными":

"Ты не оставил мне выбора. Я, Богдан Грицай, и есть тот диванный эксперт, который стебется над твоими "ватными" видео, твоими малограмотными комментариями, над твоими детскими стишками и российским сценарием, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без любых правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми".

"Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных", - добавил спортсмен.

УНИАН ранее сообщал о том, что в команде Усика резко ответили российскому промоутеру на предложение предоставить гражданство.