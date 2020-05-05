"Можете войти не в ту дверь": Усик пригрозил "диванным экспертам" нокаутом (видео)
11:04, 05 мая 2020Бокс
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Украинский боксер опубликовал видеоролик, в котором "нокаутирует" своего критика.
Александр Усик предложил критикам думать, прежде чем говорить / фото: BoxingScene
Украинский боксер Александр Усик опубликовал в сети видеоролик, посвященный своим критикам.
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Видео опубликовано в официальном аккаунте Усика в Instagram.
По сюжету героем ролика является "диванный эксперт", который, сидя у экрана телевизора, критикует Усика. Однако затем герой ролика заходит в другую комнату и встречает там боксера. В итоге Усик нокаутирует своего критика.
"Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в ту дверь", - говорится в ролике.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Иван Редкач призвал выгнать тренера Усика из страны.
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