"Можете войти не в ту дверь": Усик пригрозил "диванным экспертам" нокаутом (видео)

Украинский боксер опубликовал видеоролик, в котором "нокаутирует" своего критика.

Украинский боксер Александр Усик опубликовал в сети видеоролик, посвященный своим критикам.

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Видео опубликовано в официальном аккаунте Усика в Instagram.

По сюжету героем ролика является "диванный эксперт", который, сидя у экрана телевизора, критикует Усика. Однако затем герой ролика заходит в другую комнату и встречает там боксера. В итоге Усик нокаутирует своего критика.

"Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в ту дверь", - говорится в ролике.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Иван Редкач призвал выгнать тренера Усика из страны.