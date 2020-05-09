В команде Усика резко ответили российскому промоутеру на предложение предоставить гражданство

Менеджер Усика предложил Умару Кремлеву не упоминать звезд украинского бокса.

Александр Красюк, который является менеджером Александра Усика, отреагировал на предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева предоставить его клиенту и Василию Ломаченко гражданство РФ.

Читайте такжеВ России заявили о готовности предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Красюка цитирует Sportbox.

"Этот человек (Кремлев - прим.) не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает, почему", - заявил менеджер.

Напомним, ранее боксеры снялись в документальном фильме российского монастыря о вере, в котором Ломаченко назвал украинцев и россиян "единым народом", а также заявил, что у него "не укладывается в голове", что Россия может воевать с Украиной.

7 мая Усик и Ломаченко были внесены в базу "Миротворца".

УНИАН ранее сообщал о том, что сеть возмутил очередной религиозный пост Ломаченко.