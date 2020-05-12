"Не считаю их братьями": экс-чемпионка мира Шатерникова высказалась о "единстве" Ломаченко с россиянами

Алина Шатерникова не разделяет мнение Василия Ломаченко, но не осуждает боксера.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказала свое мнение о словах Василия Ломаченко, который считает украинцев и россиян "единым народом".

Об этом Шатерникова сказала в интервью Tribuna.com.

"Если для Василия украинцы и россияне братья - это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор".

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Она также прокомментировала свой пост в поддержку Ломаченко и Александра Усика:

"Я не готова давать оценки того пути, по которому идут ребята. Каждый выбирает свой путь. Путь, по которому идут они - сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение - плохая штука, из-за которой происходят нехорошие вещи. Я просто написала о том, чтобы ребят не "травили". Они не достойны того, чтобы их забрасывали камнями".

"99% людей, которые писали кучу гадостей, этот фильм не смотрели. Они прочитали вырванные заголовки - и все. В этом фильме есть хорошие посылы - о вечном, добром и правильном. Почему они приняли участие? Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в добром ключе, если бы не была затронута тема братьев", - добавила Шатерникова.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Иван Редкач высказался о религиозности Ломаченко и Усика.