"Они любят Украину": экс-чемпионка мира Шатерникова вступилась за Ломаченко и Усика

Алина Шатерникова считает, что у украинских боксеров "иная любовь", чем у создателей "Миротворца".

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова выступила в поддержку украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые были внесены в базу "Миротворца".

Об этом Шатерникова написала в Facebook.

"Да, они не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке. Да, в конце концов, они могут быть подвержены влиянию адептов советского союза. Они же просто люди.

Их любовь к Украине может быть иная, чем у создателей "Миротворца", но я абсолютно точно знаю, что они любят Украину, ценят и с трепетом относятся к нашей национальной символике, гордятся, что родились на этой земле и воспитывались в украинских традициях", - написала Шатерникова.

Читайте такжеУсика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца"

Она вспомнила, как Ломаченко принимал участие в создании команды "Украинские атаманы", а также напомнила, как Усик танцевал гопак:

"Когда я лично вместе с Василием обсуждала, какая цветовая гамма должна быть у команды "Украинские Атаманы", именно Василий однозначно сказал "исключительно "жовто-блакитна". И само название клуба "Украинские Атаманы" было придумано Василием.

А с каким уважением перед каждым боем эти ребята у себя раздевалке развешивают украинский флаг. А разлетевшийся по миру гопак в исполнении Саши Усика после победного золотого боя на ОИ в Лондоне - вы думаете, это была постанова? Нет, так пела его душа, через этот танец, танец украинского народа, Саша выразил радостные эмоции победы".

Шатерникова призвала людей перестать делить всех на патриотов и предателей:

"Люди, опомнитесь! Перестаньте делить людей на патриотов и не патриотов, на "за Зеленского" и на "за Порошенко", на черных и белых, лидеров и не лидеров. Посмотрите на мир глазами любви, а не глазами ненависти".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в России выразили готовность предоставить Усику и Ломаченко гражданство.