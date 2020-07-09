Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен: промоутер назвал новую дату

Украинский чемпион должен выйти на ринг в октябре.

Бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса, владеющего поясом IBF, не состоится в сентябре, как планировалось ранее.

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Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии BoxingScene.

"Мы планировали провести бой Ломаченко - Лопес 19 сентября. Это была наша базовая дата. Но сейчас у нас появилась возможность организовать поединок на pay-per-view, поэтому наша новая дата - 3 октября.

Что касается болельщиков, то у нас нет возможности планировать даже ограниченное количество людей на трибунах. Тем не менее, надеюсь, что мы сможем пустить на арену хотя бы 2000-2500 человек", - заявил Арум.

PPV (pay-per-view) - один из видов платного телевидения. Абонент может купить трансляцию определенного события в прямом эфире.

Напомним, изначально бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, однако из-за COVID-19 его пришлось перенести. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко и Лопес готовы провести бой без болельщиков.

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