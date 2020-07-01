Ломаченко - Лопес: боксеры готовы провести бой без болельщиков

Участники поединка находятся в ожидании его подтверждения.

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко Эгис Климас, а также следующий соперник украинца Теофимо Лопес, владеющий поясом IBF, заявили о готовности провести бой при пустых трибунах.

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"С болельщиками или без них - не так важно. Главное, чтобы Лопес вышел на ринг с Ломаченко", - цитирует Климаса ESPN.

Лопес в комментарии Bad Left Hook отметил, что хотел бы провести бой с фанатами на трибунах в Лас-Вегасе, но допускает, что это может не осуществиться из-за пандемии коронавируса:

"Я бы хотел драться на заполненном стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Думаю, что эту идею поддержали бы все, в том числе и Ломаченко. Мы готовы драться и со зрителями, и без них. Хотя все хотят присутствия фанатов на таком событии".

Напомним, изначально бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и американцем должен был пройти 30 мая, однако из-за COVID-19 его пришлось перенести. Предполагается, что он может пройти в сентябре.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый экс-чемпион включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира.

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