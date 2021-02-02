Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа выбрал лучший нокаут в своей карьере.
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Об этом стало известно из его интервью Sporting News Australia.
Лучшим Джошуа назвал нокаут в бою против Диллиана Уайта в декабре 2015 года. В том поединке британец победил своего соотечественника в седьмом раунде. Джошуа сперва потряс соперника, а затем "вырубил" его апперкотом.
Отметим, что всего на счету Джошуа 22 нокаута в 25 боях на профи-ринге. В числе его жертв, напомним, был и украинец Владимир Кличко, у которого Джошуа выиграл техническим нокаутом.
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