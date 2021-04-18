Александр Захожий завоевал свой первый пояс.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге и завоевал свой первый пояс.

В немецком Карлсруэ Захожий нокаутировал бывшего украинца Сергея Вервейко (11-4, 7 КО), который выступает под польским флагом.

Бой завершился победой Захожего уже в первом раунде. Украинец выиграл техническим нокаутом - рефери остановил избиение Вервейко, который опустился на колено.

Благодаря этой победе Захожий завоевал пояс WBC Francophone.

Александр Захожий: карьера и достижения

Захожий начинал свою карьеру в спорте в боевых искусствах и рукопашном бое. Он является многократным чемпионом мира и Европы по боевым искусствам.

С 2016 года украинец решил сосредоточиться на боксе и в 2017-м подписал свой первый профессиональный контракт - с немецкой компанией Facher Sport Management. Он живет и тренируется в Карлсруэ.

На профи-ринге Захожий дебютировал в июне 2017 года. С тех пор он провел 15 боев, во всех одержал победы и 11 раз нокаутировал оппонентов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь