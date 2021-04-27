Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку.
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У себя в Instagram Усик выложил видео, показав необычную тренировку.
На видео украинский боксер под музыку из "Mortal Kombat" наносит удары молотом по шине.
"Мы можем многое. Но нам мешают лень, неуверенность в себе, и всякого рода оправдания. А еще люди, которые сами не могут, и вам говорят, что вы тоже не можете", - написал Усик.
"Украинский Тор", "А мог бы кинуть сверху ковер и заодно выбить от пыли", "Мощно", "Машина", "Шао Кан", - комментируют подписчики.
Напомним, следующим соперником Усика может стать британец Джо Джойс, но пока проведение боя находится под вопросом.
Усик - Джойс: что известно
- WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.
- При этом WBO санкционировала бой Усика за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
- Предварительно сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.
- Ранее команды Усика и Джойса не смогли договориться об условиях боя, и WBO назначила промоутерские торги.
- Позже промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что проведение боя оказалось под вопросом.
- Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.
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