Боксер тренируется под музыку из "Mortal Kombat".

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку.

Читайте также"Он сам виноват": промоутер высказался о хейте в адрес Усика (видео)

У себя в Instagram Усик выложил видео, показав необычную тренировку.

На видео украинский боксер под музыку из "Mortal Kombat" наносит удары молотом по шине.

"Мы можем многое. Но нам мешают лень, неуверенность в себе, и всякого рода оправдания. А еще люди, которые сами не могут, и вам говорят, что вы тоже не можете", - написал Усик.

"Украинский Тор", "А мог бы кинуть сверху ковер и заодно выбить от пыли", "Мощно", "Машина", "Шао Кан", - комментируют подписчики.

Напомним, следующим соперником Усика может стать британец Джо Джойс, но пока проведение боя находится под вопросом.

Усик - Джойс: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь