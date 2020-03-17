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Известный украинский боксер погиб в автокатастрофе (видео)

19:03, 17 марта 2020
Бокс
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Дмитрий Лисовой / УНИАН

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

Трагедия произошла 17 марта днем на Надднепрянском шоссе возле поворота на Подгорцы под Киевом. При столкновении Daewoo Lanos и Audi погибли двое людей. 

Один из них оказался перспективным боксером тяжелого веса Лисовым. Он был многократным призером чемпионата Украины, участником клуба "Украинские атаманы", а также спарринг-партнером Александра Усика.

Видео с места аварии опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

УНИАН ранее сообщал о том, что звездный футболист "Манчестер Сити" попал в аварию.

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