"Капитальный ремонт организма": Усик рассказал о причине переноса боя с Чисорой

Украинский боксер заявил, что у него нет травмы, но ему нужно пройти реабилитацию.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему его бой с Дереком Чисорой отложен на май.

Об этом Усик сказал в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram.

"Я увидел сообщение, где сказали, что бой отменен или перенесен из-за моей травмы. Друзья, слава Богу - никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает - не переживайте, а те, кто ликуют - продолжайте дальше ликовать", - сказал Усик.

Читайте также"Не хочется рисковать": промоутер уточнил информацию о травме Усика

По словам боксера, он проходит процесс реабилитации:

"Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание. Доктор, который смотрит за нашими локтями, коленями и вообще организмом, сказал, что нужно провести капитальный ремонт организма. И вот мы восстанавливаемся. Это обычная реабилитация. Если этого не сделать, то в дальнейшем могла бы быть проблема. Стараемся ее утилизировать. Все хорошо, мы с командой тренируемся, глаза горят".

Напомним, ранее один из промоутеров Усика Эдди Хирн заявил, что у украинца - травма локтя, из-за чего бой против Чисоры пройдет ориентировочно в мае.

УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от предстоящей встрече с Усиком в ринге.