"Отправиться в ад": Чисора поделился ожиданиями от боя с Усиком

Британский боксер уже знает, как будет действовать против украинца.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (32-9, 23 КО) прокомментировал свой следующий бой, который должен пройти против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

Читайте такжеПодготовка к Чисоре в разгаре: Усик зажигательно станцевал на тренировке (видео)

Чисору цитирует Sky Sports.

"В бою с Усиком обязательно надо атаковать. Его соперники уже пытались делать это? Ключевое слово здесь - "пытались", но у них не было достаточной подготовки, чтобы это осуществить. Для этого ты должен быть в оптимальной физической форме.

Против Усика можно проводить 4, 5, 6 раундов, но он все равно будет танцевать вокруг тебя. Надо быть готовым отправиться в ад и вернуться обратно в этом поединке", - заявил Чисора.

Ранее стало известно, что бой еще не объявлен официально из-за травмы локтя украинца. Ожидается, что Усик выйдет на ринг против Чисоры в мае.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик показал, как готовится к бою с Чисорой.