Бой Усик - Чисора отложен из-за травмы украинца

Украинский боксер должен восстановиться к маю.

Британский промоутер Эдди Хирн объяснил отсутствие официального анонса поединка между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

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Бой планировалось провести в марте на одном из стадионов Лондона или Манчестера, однако до сих пор стороны не подписали контракт. Как оказалось, причиной задержки стала травма украинского боксера.

"Усику нужно время, чтобы вылечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен все уладить", - цитирует Хирна ringpolska.pl.

Стоит отметить, что бой Усика с Чисорой не будет титульным. Победитель этой пары сможет встретиться с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа.

УНИАН ранее сообщал о том, что непобедимый украинский боксер проведет титульный бой с бывшим соперником Усика.