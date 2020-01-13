"Малоросс - это образ мышления": украинский художник нарисовал карикатуру на Ломаченко (фото)
Украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на боксера Василия Ломаченко, который угодил в скандал после того, как разместил в сети религиозное видео с российским спецназом.
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Свою работу Петренко опубликовал в Twitter.
Художник изобразил Ломаченко, который держит над головой маленький флаг Украины. При этом на футболке, в которую одет боксер, изображен боец российского спецназа на фоне флага РФ, а под ним написано: "Вежливые люди".
"Малоросс - это не гражданство, это образ мышления", - говорится в подписи к карикатуре Петренко.
#малоросс - это не #гражданство, это образ #мышления...— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) 13 января 2020 г.
Посвящается - #ломаченко@VasylLomachenkohttps://t.co/YlH1uxdWBz#карикатура від #Petrenkopic.twitter.com/5skiKEE4fh
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко в стихах ответил на критику в свой адрес.