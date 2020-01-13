"Малоросс - это образ мышления": украинский художник нарисовал карикатуру на Ломаченко (фото)

Андрей Петренко посвятил карикатуру украинскому боксеру.

Украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на боксера Василия Ломаченко, который угодил в скандал после того, как разместил в сети религиозное видео с российским спецназом.

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Свою работу Петренко опубликовал в Twitter.

Художник изобразил Ломаченко, который держит над головой маленький флаг Украины. При этом на футболке, в которую одет боксер, изображен боец российского спецназа на фоне флага РФ, а под ним написано: "Вежливые люди".

"Малоросс - это не гражданство, это образ мышления", - говорится в подписи к карикатуре Петренко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко в стихах ответил на критику в свой адрес.