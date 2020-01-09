"Пешки падают в бездну по плану ферзя": украинский боксер посвятил стихи погибшим в авиакатастрофе в Иране

Иван Редкач римфмами высказался о трагическом событии.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) написал стихи, которые посвящены крушению украинского самолета в Иране.

Спортсмен опубликовал пост со стихами в Instagram.

"Боинг утром без всякого предупреждения

В облаках превратился в кровавый цветок

Это все совпадение... все совпадение…

В этот день запустили турецкий поток

В терминале встречали без лиц привидения

Губы тихо шептали… дочурка... сынок

Это все совпадения, все совпадения

В этот день запустили турецкий поток

Все баланса земного как будто бы ради

Хомо эра за эрой друг друга теснят

Эти хомо как прежде друг другу не рады…

Между этими хомо как прежде резня

Сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

С той поры, как с деревьев спустились, дрожа

Ни единого дня без обид и истерик

Убивают друг друга, плодясь и множась

Все как прежде, затейливых камушков ради,

Ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

Самки, сладко текущие, зебры и львы

Колесницы в багряном как солнце металле

И ковчеги с добром, что осветить нельзя

За кровавой баталией снова баталия

Пешки падают в бездну по плану ферзя

И смеются одни, газ качая по трубам

И с надеждой в груди спать идут по ночам,

И рыдают другие, качаясь над трупами,

Голосами дурными зовут палача

Безопасным ремнем обнимая сиденье

Кто-то спал, кто - думал о чем-то в тот миг

Это все совпадение... все совпадение

Написали в то утро ведущие СМИ".

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

УНИАН ранее сообщал о том, что Редкач проведет следующий бой против экс-чемпиона мира.