Многократный чемпион мира анонсировал бой с украинским боксером
15:52, 21 августа 2019Бокс
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Эдриен Бронер намерен встретиться на ринге с Иваном Редкачом.
Бронер проиграл прошлый бой / фото: BoxingScene
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер анонсировал поединок против украинца Ивана Редкача, выступающего в полусреднем весе.
Об этом Бронер сообщил на своей странице в Instagram.
"Шутки кончились, пришло время справиться с ситуацией и перестать играться. Я намерен уничтожить Ивана Редкача! Дата боя будет оглашена позже", - написал американец.
Бронер в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Паккьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей.
Редкач боксировал в июне, когда неожиданно нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Бронер заявил о желании встретиться на ринге с Ломаченко.
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