Многократный чемпион мира анонсировал бой с украинским боксером

Эдриен Бронер намерен встретиться на ринге с Иваном Редкачом.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер анонсировал поединок против украинца Ивана Редкача, выступающего в полусреднем весе.

Об этом Бронер сообщил на своей странице в Instagram.

"Шутки кончились, пришло время справиться с ситуацией и перестать играться. Я намерен уничтожить Ивана Редкача! Дата боя будет оглашена позже", - написал американец.

Бронер в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Паккьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей.

Редкач боксировал в июне, когда неожиданно нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Бронер заявил о желании встретиться на ринге с Ломаченко.