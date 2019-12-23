Чемпион мира Далакян проведет защиту титула в Киеве: названы соперник и дата боя
17:24, 23 декабря 2019Бокс
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Обладатель пояса по версии WBA выйдет на ринг 8 февраля.
Артем Далакян в Киеве проведет защиту титула / фото: xsport.ua
Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) в Киеве проведет четвертую защиту своего титула.
Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Union Bоxing Promotions, бой запланирован на 8 февраля, он пройдет в КВЦ "Парковый".
Соперником украинца станет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес (16-2, 14 КО) по прозвищу "Лавина".
"Я уже начал подготовку к бою и 8 февраля рассчитываю продемонстрировать все свои лучшие качества в ринге", - отметил Далакян.
В андеркарте боя Далакяна в ринг также выйдут украинцы Арам Фаниян, Андрей Исаков и Карен Чухаджян.
Напомним, свой предыдущий бой Далакян провел 15 июня, когда успешно защитил свой титул в бою против Саравуты Таворнхама из Таиланда.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Сергей Богачук одержал семнадцатую победу нокаутом.
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