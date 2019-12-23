Чемпион мира Далакян проведет защиту титула в Киеве: названы соперник и дата боя

Обладатель пояса по версии WBA выйдет на ринг 8 февраля.

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) в Киеве проведет четвертую защиту своего титула.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Union Bоxing Promotions, бой запланирован на 8 февраля, он пройдет в КВЦ "Парковый".

Соперником украинца станет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес (16-2, 14 КО) по прозвищу "Лавина".

"Я уже начал подготовку к бою и 8 февраля рассчитываю продемонстрировать все свои лучшие качества в ринге", - отметил Далакян.

В андеркарте боя Далакяна в ринг также выйдут украинцы Арам Фаниян, Андрей Исаков и Карен Чухаджян.

Напомним, свой предыдущий бой Далакян провел 15 июня, когда успешно защитил свой титул в бою против Саравуты Таворнхама из Таиланда.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Сергей Богачук одержал семнадцатую победу нокаутом.