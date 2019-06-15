Украинец Далакян избил соперника и защитил титул чемпиона мира (видео)

Украинский боксер в Киеве провел бой против соперника из Таиланда.

Украинский боксер Артем Далакян (19-0, 14 КО) защитил пояс чемпиона мира по версии WBA в найлегчайшем весе. В Киеве украинец победил тайца Саравуту Таворнхама (20-1, 15 КО).

Украинец доминировал по ходу всего боя и завершил поединок в десятом раунде. Рефери остановил избиение тайского боксера и зафиксировал победу Далакяна техническим нокаутом.

Далакян провел третью защиту своего чемпионского пояса, который завоевал в феврале 2018 года, и остается непобедимым.

Видео из трансляции телеканала XSport.

Видео - segodnya.ua.

Победа! Команда боксера из Таиланда сняла своего боксера после нового града ударов от Далакяна pic.twitter.com/uQBG1efKN1 — SPORT@segodnya (@SPORTsegodnya) 15 июня 2019 г.

Как сообщал УНИАН, Далакян получит гонорар за этот бой в криптовалюте.