Отца Ломаченко признали лучшим тренером года
14:38, 06 декабря 2019Бокс
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Анатолий Ломаченко получил награду от Всемирной боксерской организации.
Анатолий Ломаченко - лучший тренер года / фото: RingSide24
Отец и тренер украинского чемпиона мира Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко признан лучшим наставником 2019 года года по версии WBO.
Об этом сообщается на официальной странице Ломаченко в Facebook.
Ломаченко-старший получил награду в ходе Конгресса Всемирной боксерской ассоциации в Токио.
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Кроме того, Эгис Климас, который работает с Ломаченко, получил награду лучшему менеджеру года, а глава промоутерской компани Top Rank, которая представляет интересы украинца, Боб Арум - лучшему промоутеру года.
Напомним, в 2019 году Ломаченко дважды защитил чемпионские пояса по версиям WBO и WBA, а также добавил к ним пояс WBC.
Как сообщал УНИАН, Василий Ломаченко был признан лучшим боксером года по версии WBO.
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