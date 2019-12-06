Отца Ломаченко признали лучшим тренером года

Анатолий Ломаченко получил награду от Всемирной боксерской организации.

Отец и тренер украинского чемпиона мира Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко признан лучшим наставником 2019 года года по версии WBO.

Об этом сообщается на официальной странице Ломаченко в Facebook.

Ломаченко-старший получил награду в ходе Конгресса Всемирной боксерской ассоциации в Токио.

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Кроме того, Эгис Климас, который работает с Ломаченко, получил награду лучшему менеджеру года, а глава промоутерской компани Top Rank, которая представляет интересы украинца, Боб Арум - лучшему промоутеру года.

Напомним, в 2019 году Ломаченко дважды защитил чемпионские пояса по версиям WBO и WBA, а также добавил к ним пояс WBC.

Как сообщал УНИАН, Василий Ломаченко был признан лучшим боксером года по версии WBO.