цей матеріал доступний українською

Боксер года: Ломаченко получил награду от WBO (видео)

19:39, 05 декабря 2019
Бокс
23 0
Василий Ломаченко владеет поясом WBO в легком весе с 2018 года / фото: Top Rank

Украинскому боксеру вручили награду во время официальной церемонии в рамках Конгресса WBO, который проходит в Токио.

Видео было опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.

Напомним, в 2019 году украинец провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

На данный момент Ломаченко, кроме пояса WBO, также владеет титулами WBA и WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко выразил готовность провести бой с американским боксером.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Василий Ломаченко