Боксер года: Ломаченко получил награду от WBO (видео)
19:39, 05 декабря 2019Бокс
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Украинский чемпион стал лучшим боксером года по версии организации.
Василий Ломаченко владеет поясом WBO в легком весе с 2018 года / фото: Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Украинскому боксеру вручили награду во время официальной церемонии в рамках Конгресса WBO, который проходит в Токио.
Видео было опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.
Напомним, в 2019 году украинец провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.
На данный момент Ломаченко, кроме пояса WBO, также владеет титулами WBA и WBC.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко выразил готовность провести бой с американским боксером.
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