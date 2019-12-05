Боксер года: Ломаченко получил награду от WBO (видео)

Украинский чемпион стал лучшим боксером года по версии организации.

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Украинскому боксеру вручили награду во время официальной церемонии в рамках Конгресса WBO, который проходит в Токио.

Видео было опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.

Напомним, в 2019 году украинец провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

На данный момент Ломаченко, кроме пояса WBO, также владеет титулами WBA и WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко выразил готовность провести бой с американским боксером.