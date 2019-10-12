Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру (видео)

Украинец хочет собрать все титулы в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует завершить карьеру после того, как завоюет все титулы в супертяжелом весе.

Об этом Усик сказал в интервью телеканалу "Интер".

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"Хочу завоевать все титулы, и домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки - наблюдать, как они растут", - сказал Усик.

Украинец также ответил на вопрос о том, способен ли он вовремя уйти из бокса:

"Я адекватный. Может быть, некоторые думают, что я неадекватный. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но здесь я понимаю грань, когда нужно двинуть", - сказал Усик.

Напомним, ранее Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В супертяжах украинец дебютирует поединком против Чазза Уизерспуна, который пройдет 12 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик высказался в адрес двух звезд супертяжелого веса.