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Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру (видео)

16:47, 12 октября 2019
Бокс
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Александр Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжах / K2 Promotions

Об этом Усик сказал в интервью телеканалу "Интер".

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"Хочу завоевать все титулы, и домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки - наблюдать, как они растут", - сказал Усик.

Украинец также ответил на вопрос о том, способен ли он вовремя уйти из бокса: 

"Я адекватный. Может быть, некоторые думают, что я неадекватный. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но здесь я понимаю грань, когда нужно двинуть", - сказал Усик.

Напомним, ранее Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В супертяжах украинец дебютирует поединком против Чазза Уизерспуна, который пройдет 12 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик высказался в адрес двух звезд супертяжелого веса.

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Теги: #бокс#Александр Усик