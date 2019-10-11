"Слишком много разговаривает": Усик высказался в адрес двух звезд супертяжелого веса

Украинец решил привлечь к себе внимание звезд дивизиона.

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) заявил, что готов встретиться с британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и американским чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

Украинец дал интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

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"Я не знаю, хватит ли мне одного боя для того, чтобы быть готовым к бою за пояс чемпиона мира. Нужно просто давать людям возможности и смотреть, готовы они или нет. Когда мне представится эта возможность, то я воспользуюсь ею и вы увидите, готов я или нет.

Самый сложный соперник среди супертяжей сейчас? Думаю, это Тайсон Фьюри. Ну а самый легкий - Деонтей Уайлдер. Я с ним хочу драться, вот и все. Почему он мне не нравится? У него просто есть пояс красивого цвета, он сильный боксер. Я пошутил по поводу того, что он самый легкий соперник", - отметил Усик.

Отдельно Александр ответил на заявление Фьюри о том, что британец готов побить его одной рукой:

"Фьюри сказал, что побьет меня с одной рукой, привязанной за спиной? Если он готов на это, то я не против. Пускай привяжет. Он просто, мне кажется, слишком много разговаривает. Один вечер он называет меня хорошим боксером, в другой вечер - я плохой. Пускай определится. То, что он победит меня одной рукой... Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня".

Следующий бой украинца пройдет 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и станет дебютом Усика в супертяжелом весе. Соперником Усика станет американец Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

УНИАН ранее сообщал, что Усик стал гостем клуба НБА.