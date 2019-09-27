Автомобиль перевернулся: украинский боксер Беринчик попал в ДТП (фото, видео)

Денис Беринчик не пострадал и смог самостоятельно покинуть машину.

Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) попал в серьезное ДТП, когда возвращался в Киев из своего тренировочного лагеря в Буковели.

"Мерседес" Беринчика вылетел в кювет и перевернулся. Спортсмен при этом не пострадал.

После ДТП в Instagram-stories Беринчик записал обращение к болельщикам, заявив, что с ним все в порядке.

"Друзья, со мной все хорошо, все нормально. Подушки стреляют, безопасность превыше всего. Приехали полицейские, составили протокол", - сказал боксер на видео.

"Всем бой, все будет, 5 октября всех жду в Броварах", - также отметил Беринчик.

Тренер Беринчика Станислав Григорук сообщил, что в машине было три человека.

"Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", - написал Григорук в Instagram.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что 5 октября Беринчику в Броварах предстоит провести защиту пояса WBO International.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно имя соперника Беринчика на следующий бой.