Автомобиль перевернулся: украинский боксер Беринчик попал в ДТП (фото, видео)
Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) попал в серьезное ДТП, когда возвращался в Киев из своего тренировочного лагеря в Буковели.
"Мерседес" Беринчика вылетел в кювет и перевернулся. Спортсмен при этом не пострадал.
После ДТП в Instagram-stories Беринчик записал обращение к болельщикам, заявив, что с ним все в порядке.
"Друзья, со мной все хорошо, все нормально. Подушки стреляют, безопасность превыше всего. Приехали полицейские, составили протокол", - сказал боксер на видео.
"Всем бой, все будет, 5 октября всех жду в Броварах", - также отметил Беринчик.
Тренер Беринчика Станислав Григорук сообщил, что в машине было три человека.
"Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", - написал Григорук в Instagram.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Денис Беринчик @berinchyk возвращаясь в Киев с тренировочного лагеря, попал в серьезное #ДТП , бой 5 октября под угрозой срыва . Друзья, буду держать вас в курсе . . @time_boxing_ua #дтп #berinchykmoreno #Usyk #Klitschko #beleniuk #greatest #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews360
Отметим, что 5 октября Беринчику в Броварах предстоит провести защиту пояса WBO International.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно имя соперника Беринчика на следующий бой.