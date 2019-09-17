Украинский боксер Беринчик узнал имя соперника на бой в октябре
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) получил соперника на бой 5 октября.
Как сообщает промоутерская компания K2 Promotions в Facebook, соперником Беринчика будет 24-летний мексиканский боксер Патрицио Лопес Морено (26-3, 19 КО).
Беринчик будет защищать титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Для украинца это будет вторая защита пояса.
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Интересно, что Морено уже успел выразить уверенность в своей победе: "Денис Беринчик - это проходной боксер. Несмотря на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не представляет для меня угрозы. Поэтому я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит".
Напомним, свой предыдущий бой Беринчик провел в апреле, когда выиграл у японца Нихито Аракавы.
Бой Беринчик - Морено пройдет в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев провели первую дуэль взглядов.