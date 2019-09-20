Украинец Постол намерен провести следующий бой за два титула чемпиона мира (видео)

Поединок против Хосе Рамиреса может пройти в феврале.

Поединок между украинским боксером Виктором Постолом и чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом может пройти в феврале 2020 года.

Об этом украинец заявил в комментарии Luckypunch.net.

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При этом бой может пройти сразу за два титула чемпиона мира, которые принадлежат Рамиресу.

"Я являюсь официальным претендентом, и мы начали вести переговоры. Договорились, что бой будет 30 ноября, но после того, как Рамирес стал чемпионом мира еще по версии WBO, он травмировал руку. Ему сделали операцию и, насколько я слышал, сейчас ведутся переговоры чтобы немного повременить и сделать бой в начале февраля 2020 года. Промоутеры делают все возможное, чтобы на кону боя стояли оба титула Рамиреса", - отметил Виктор.

Напомним, Постол ранее уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC, но лишился его, проиграв Теренсу Кроуфорду.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские боксеры Денис Беринчик и Олег Малиновский свои следующие бои проведут в октябре.