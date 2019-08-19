"Никакого отказа не было": Усик оценил вероятность боя с камерунцем Такамом (видео)

Украинский боксер готовится к следующему поединку.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе и уверен, что его соперником станет камерунец Карлос Такам.

Об этом Александр сообщил в трансляции на своей странице в Instagram.

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"На данный момент переговоры ведутся с Такамом. Никакого отказа от него не было. Появилась информация, что он подписал контракт с новой промоутерской компанией и возникли какие-то проблемы. Я об этом не думаю.

Моя задача - трудиться. Однозначно, бой будет 12 октября в Чикаго. А кто это будет, это уже второй вопрос. Такам - значит, Такам. Кто-то другой - значит, кто-то другой. Но уверен, что будет Такам", - заявил украинец.

УНИАН ранее также сообщал о том, что за свой предыдущий бой Усик заработал рекордный гонорар в карьере.