Усик за прошлый бой заработал рекордный гонорар в карьере
Стало известно, сколько заработал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик за свой прошлый поединок против британца Тони Беллью.
Сумму назвал портал Sport Arena.
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В контракте украинца были прописаны конкретная сумма призовых, а также процент от продаж платных трансляций боя на территории Великобритании, где зрители платили за доступ к просмотру 24,95 фунта. Итоговый гонорар Усика составил 2,5 миллиона евро.
Поединок Усик - Беллью состоялся 10 ноября в Манчестере. На кону стояли четыре титула - WBC, IBF, WBA и WBO. Украинский чемпион защитил пояса, отправив 35-летнего соперника в нокаут в восьмом раунде.
Позже Усик отказался от всех своих титулов и теперь готовится к дебюту в супертяжелом дивизионе, который должен состояться 12 октября в Чикаго (США). Соперником украинца должен стать Карлос Такам, но стороны пока не подписали контракт официально.
УНИАН ранее сообщал, что стал известен гонорар Усика за предстоящий дебют в супертяжелом весе.