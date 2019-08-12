Усик за прошлый бой заработал рекордный гонорар в карьере

Украинский боксер в ноябре прошлого года нокаутировал Тони Беллью.

Стало известно, сколько заработал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик за свой прошлый поединок против британца Тони Беллью.

Сумму назвал портал Sport Arena.

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В контракте украинца были прописаны конкретная сумма призовых, а также процент от продаж платных трансляций боя на территории Великобритании, где зрители платили за доступ к просмотру 24,95 фунта. Итоговый гонорар Усика составил 2,5 миллиона евро.

Поединок Усик - Беллью состоялся 10 ноября в Манчестере. На кону стояли четыре титула - WBC, IBF, WBA и WBO. Украинский чемпион защитил пояса, отправив 35-летнего соперника в нокаут в восьмом раунде.

Позже Усик отказался от всех своих титулов и теперь готовится к дебюту в супертяжелом дивизионе, который должен состояться 12 октября в Чикаго (США). Соперником украинца должен стать Карлос Такам, но стороны пока не подписали контракт официально.

УНИАН ранее сообщал, что стал известен гонорар Усика за предстоящий дебют в супертяжелом весе.