Бой за звание претендента: Усик назвал имя одного из возможных соперников

Украинец заинтересован в поединке с Диллианом Уайтом.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что с нетерпением ждет подтверждения своего следующего боя, а также отметил, что готов встретиться с британцем Диллианом Уайтом за звание претендента на титул WBO.

Слова украинца приводит YouTube-канал Behind The Gloves.

"Я очень жду объявления даты, я очень хочу готовиться к какому-то определенному событию, я очень хочу боксировать, я очень устал. Со здоровьем все хорошо, травма излечена, мы прошли ряд реабилитаций. Когда доктор сказал, что нужно проверить, мы поехали и увидели, что все хорошо. Как говорят у нас в Украине: "Зажило, як на собаці".

Читайте такжеПодкрался и обнял: Усик встретился с боксером, которого нокаутировал (фото, видео)

Такам сказал, что нокаутирует меня? Да, Такам непростой оппонент, но мы не ищем простых путей. Если посмотреть на мою карьеру, то видно, что я не собираюсь находиться на заднем плане. Когда ты боксируешь с сильными, то становишься сильнее, а когда боксируешь со слабыми, то опускаешься на их уровень.

Уайт? Я с ним готов побоксировать за звание обязательного претендента на пояс WBO, если он этого хочет. Мне абсолютно без разницы. Я не собираюсь получать какие-то дивиденды. Я сумасшедший парень, мне нужен бокс", - отметил Усик.

Ожидается, что дебют Усика в супертяжелом весе состоится осенью. Соперником украинца будет Карлос Такам, а вероятной датой проведения боя называется 14 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что Усик озвучил амбициозные планы на следующий год.