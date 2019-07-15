Рекордная сумма: стал известен гонорар украинца Гвоздика за первую защиту титула

Украинский чемпион мира в прошлый раз боксировал в марте.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик заработал за свою первую защиту титула порядка одного миллиона долларов.

Об этом сообщил портал Sport Arena.

По информации источника, эта сумма стала рекордными призовыми в профессиональной карьере украинца.

Поединок состоялся в Филадельфии (США) 30 марта. Александр одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

Гвоздик стал чемпионом мира 1 декабря прошлого года, когда в канадском Квебеке нокаутировал Адониса Стивенсона.

Ранее УНИАН сообщал, что следующий бой украинского чемпиона может состояться осенью.