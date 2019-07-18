Российский чемпион подписал контракт на бой с украинцем Гвоздиком (фото)

Александр Гвоздик может провести объединительный поединок.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик близок к согласованию боя с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

Российский боксер на своей странице в Instagram сообщил, что уже подписал контракт на бой.

"У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США", - написал Бетербиев.

Украинец провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.

Прошлый бой Гвоздика состоялся в Филадельфии (США) 30 марта. Александр одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

Украинец стал чемпионом мира 1 декабря прошлого года, когда в канадском Квебеке нокаутировал Адониса Стивенсона.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.