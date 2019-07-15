Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП

Пернелл Уитакер был сбит машиной.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП в возрасте 55 лет.

Об этом сообщает World Boxing News.

По информации портала, Уитакер был сбит автомобилем на перекрестке в его родном городе Норфолк, штат Вирджиния, США. Бывший спортсмен скончался от полученных травм. Виновник ДТП, который находился за рулем машины, остался на месте происшествия и содействовал полиции в расследовании инцидента.

Пернелл Уитакер стал чемпионом Олимпийских игр-1984 в Лос-Анджелесе, после чего перешел в профи и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. Позже боксер по прозвищу "Сладкий горошек" был включен в Зал боксерской славы.

Утакер был признан одним из лучших боксеров, действующих в оборонительной манере. Он завершил карьеру в 2001 году, после чего периодически работал тренером.

УНИАН также сообщал, что известный украинский боксер проведет бой с многократным чемпионом мира.