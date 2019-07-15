Известный украинский боксер проведет бой с многократным чемпионом мира

Иван Редкач проведет поединок с опытным боксером.

Украинский боксер полусреднего дивизиона Иван Редкач проведет следующий бой против бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.

Команды боксеров продолжают переговоры, и в ближайшее время должны подписать контракт.

Американец в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Паккьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей.

За свою карьеру Бронер владел чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO и WBA в полулегком, легком, полусреднем и первом полусреднем дивизионах.

Редкач боксировал в июне, когда неожиданно нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.