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Известный украинский боксер проведет бой с многократным чемпионом мира

13:00, 15 июля 2019
Бокс
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Редкач в прошлом бою нокаутировал Александера / фото: BoxingScene

Украинский боксер полусреднего дивизиона Иван Редкач проведет следующий бой против бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.

Команды боксеров продолжают переговоры, и в ближайшее время должны подписать контракт.

Американец в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Паккьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей. 

За свою карьеру Бронер владел чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO и WBA в полулегком, легком, полусреднем и первом полусреднем дивизионах.

Редкач боксировал в июне, когда неожиданно нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.

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Теги: #бокс#Иван Редкач