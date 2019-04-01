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Следующим соперником Гвоздика станет американец Маркус Браун

15:19, 01 апреля 2019
Бокс
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Александр Гвоздик в ночь на воскресенье победил Дуду Нгумбу, впервые защитив титул WBC / ringpolska.pl

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Как сообщает RingPolska, украинский чемпион проведет вторую защиту своего чемпионского пояса. Его соперником станет непобежденный американец Маркус Браун. У 28-летнего Брауна сначала запланирован поединок с канадцем Жаном Паскалем в июне.

Напомним, в ночь на 31 марта в Филадельфии Александр Гвоздик удачно провел свою дебютную защиту титула в поединке с французом Дуду Нгумбу. Его соперник получил травму в середине поединка и уступил техническим нокаутом.

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Теги: #Александр Гвоздик