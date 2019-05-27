Украинский чемпион мира по боксу получит гонорар за бой в криптовалюте

Артем Далакян за выход на ринг заработает сумму с шестью нулями.

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян за свой следующий бой получит гонорар в криптовалюте.

Как сообщает Sport Arena, украинец заработает сумму с шестью нулями.

Далакяну уже не впервые выплатят призовые в криптовалюте. Так, в прошлом году украинец получил от генерального партнера боксерского турнира гонорар в размере 1000000 CPT.

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"Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которому выплачивался в криптовалюте. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии", - отметил украинский боксер.

Бой Далакяна пройдет 15 июня в Киеве. Украинец будет защищать свой титул в бою против Саравута Таворнхама из Таиланда. Для Далакяна это будет третья защита чемпионского пояса.

Как сообщал УНИАН, ранее стартовала продажа билетов на бой Далакяна в Киеве.