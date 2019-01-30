На титульный бой с украинцем Гвоздиком претендуют девять боксеров

Первая защита титула WBC состоится 30 марта в Филадельфии.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик до сих пор не знает имени своего оппонента в следующем бою

Возможными соперниками Гвоздика называются: Игорь Михалкин, Доминик Безель , Блейк Капарелло, Дуду Нгумбу, Свен Форнлинг, Энрико Келлинг, Умберто Веласко, Феликс Валера, Али Ахмедов, сообщает SportArena со ссылкой на Boxingnews24.com.

Большинство из этих боксеров не выглядят, как потенциальные противники украинского чемпиона, ведь они либо малоизвестные, либо сами недавно проигрывали другим бойцам.

Напомним, что WBC позволил украинцу провести добровольную защиту титула перед встречей с официальным претендентом американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

Маркус Браун сразу после победы над Баду Джеком вызвал на бой украинского чемпиона. Именно эта победа позволила Брауну стать официальным претендентом на поединок против украинца.

Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном нокаутом в одиннадцатом раунде Бой прошел в декабре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Гвоздик проведет первую защиту титула 30 марта этого года в Филадельфии.