Гвоздик проведет первую защиту титула WBC 30 марта в США
09:59, 29 января 2019Бокс
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Соперник украинца пока неизвестен.
Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC после победы над Адонисом Стивенсоном / boxingscene.com
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик проведет свой следующий бой 30 марта.
Соперник украинца еще неизвестен, сообщает Boxing Scene. Поединок состоится в Филадельфии, США.
Обязательным претендентом на титул Гвоздика является американец Маркус Браун.
Напомним, Александр Гвоздик завоевал пояс 1 декабря в бою с канадцем Адонисом Стивенсоном и готов вернуться в ринг уже через четыре месяца добровольной защитой титула.
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