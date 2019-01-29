Гвоздик проведет первую защиту титула WBC 30 марта в США

Соперник украинца пока неизвестен.

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик проведет свой следующий бой 30 марта.

Соперник украинца еще неизвестен, сообщает Boxing Scene. Поединок состоится в Филадельфии, США.

Обязательным претендентом на титул Гвоздика является американец Маркус Браун.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал пояс 1 декабря в бою с канадцем Адонисом Стивенсоном и готов вернуться в ринг уже через четыре месяца добровольной защитой титула.