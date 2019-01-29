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Гвоздик проведет первую защиту титула WBC 30 марта в США

09:59, 29 января 2019
Бокс
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Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC после победы над Адонисом Стивенсоном / boxingscene.com

Соперник украинца еще неизвестен, сообщает Boxing Scene. Поединок состоится в Филадельфии, США.

Обязательным претендентом на титул Гвоздика является американец Маркус Браун.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал пояс 1 декабря в бою с канадцем Адонисом Стивенсоном и готов вернуться в ринг уже через четыре месяца добровольной защитой титула. 

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Теги: #Александр Гвоздик