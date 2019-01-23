Усик признан лучшим боксером года по версии WBC, Гвоздик - открытие года

Лучшим нокаутом года назван точный удар Усика в бою против британца Тони Беллью.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик завоевал звание лучшего боксера 2018 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Украинец опередил в борьбе за это звание Деонтея Уайлдера, Сауля Альвареса, Майки Гарсию, Каллума Смита и Ваенхонга Менайотина, которые также попали в номинацию.

Читайте такжеWBC позволит Гвоздику провести добровольную защиту титула перед поединком с Брауном

Лучшим нокаутом года назван точный удар Усика против британца Тони Беллью в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Другим украинцем, получившим награду от WBC, стал Александр Гвоздик, которого признали открытием года. В его соперниках по номинации были Кристофер Росалес, Франклин Манзанилла, Реджис Прогрейс, Хосе Рамирес-младший и Диллиан Уайт.

Как сообщал УНИАН, промоутер абсолютного чемпиона мира Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что уже известна дата следующего боя украинца.