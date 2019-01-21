Дата следующего боя Усика будет названа на этой неделе

11:03, 21 января 2019
Бокс
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Ожидается, что Усик проведет следующий бой в супертяжелом весе / ringtv.com

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что уже известна дата следующего боя украинца.

Британец добавил, что дата будет обнародована уже скоро, а также выложил видео с танцующим Усиком в своем Instagram.

Ожидается, что объявление произойдет уже на этой неделе, а поединок пройдет в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Александр Красюк сообщал, что с вероятностью в 70% соперником Усика должен был стать Луис Ортис или Александр Поветкин.

Однако кубинец 2 марта в Нью-Йорке сойдется в ринге с немецким боксеромКристианом Хаммером.

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Теги: #бокс#Усик абсолютный чемпион мира#Усик следующий бой