Дата следующего боя Усика будет названа на этой неделе
11:03, 21 января 2019Бокс
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Дата боя уже известна и будет обнародована в ближайшее время.
Ожидается, что Усик проведет следующий бой в супертяжелом весе / ringtv.com
Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что уже известна дата следующего боя украинца.
Британец добавил, что дата будет обнародована уже скоро, а также выложил видео с танцующим Усиком в своем Instagram.
Ожидается, что объявление произойдет уже на этой неделе, а поединок пройдет в супертяжелом весе.
Ранее промоутер Александр Красюк сообщал, что с вероятностью в 70% соперником Усика должен был стать Луис Ортис или Александр Поветкин.
Однако кубинец 2 марта в Нью-Йорке сойдется в ринге с немецким боксеромКристианом Хаммером.
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